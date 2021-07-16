Гордон внезапно объявил, что очень любит своего оппонента

Онлайн-война между известным российским журналистом Владимиром Соловьевым и его украинским коллегой Дмитрием Гордоном длится уже долгое время. Теледеятели периодически вспоминают друг о друге и обмениваются колкостями. Известный украинец придумал очередной прикол. Он решил подарить своему заклятому врагу оригинальное сладкое угощение.



В ходе своего выступления на телевидении Дмитрий объявил, что подготовил для Владимира прекрасный подарок. В Россию уже отправился набор конфет с провокационным названием "Гордон в шоколаде". Ролик выложен на ютуб-канале украинца.

Известный украинский журналист также с иронией объявил, что всем сердцем любит российского телеведущего. Гордон благодарен Соловьеву за то, что последний часто вспоминает о нем и таким образом прославляет его имя. Дмитрий даже считает, что Владимир является его "главным фанатом".

Именно поэтому Гордону ничего не жалко для российского коллеги. В ближайшем будущем Дмитрий собирается отправить Владимиру мороженое собственной марки и зефир, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Стоит отметить, что украинский журналист далеко не единственный интернет-враг Соловьева. Телеведущий частенько устраивает разборки в информационном поле. Буквально накануне, 15 июля, бывшая участница скандальной телестройки "Дом-2" Виктория Боня объявила, что поведение журналиста ей надоело и в ближайшее время она обнародует некие факты, которые больно ударят по репутации Соловьева.