Скандальный украинский журналист отправил Соловьеву необычный подарок

Скандальный украинский журналист отправил Соловьеву необычный подарок
Владимир Соловьев. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Гордон внезапно объявил, что очень любит своего оппонента

Онлайн-война между известным российским журналистом Владимиром Соловьевым и его украинским коллегой Дмитрием Гордоном длится уже долгое время. Теледеятели периодически вспоминают друг о друге и обмениваются колкостями. Известный украинец придумал очередной прикол. Он решил подарить своему заклятому врагу оригинальное сладкое угощение.

В ходе своего выступления на телевидении Дмитрий объявил, что подготовил для Владимира прекрасный подарок. В Россию уже отправился набор конфет с провокационным названием "Гордон в шоколаде". Ролик выложен на ютуб-канале украинца.

Известный украинский журналист также с иронией объявил, что всем сердцем любит российского телеведущего. Гордон благодарен Соловьеву за то, что последний часто вспоминает о нем и таким образом прославляет его имя. Дмитрий даже считает, что Владимир является его "главным фанатом".

Именно поэтому Гордону ничего не жалко для российского коллеги. В ближайшем будущем Дмитрий собирается отправить Владимиру мороженое собственной марки и зефир, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Стоит отметить, что украинский журналист далеко не единственный интернет-враг Соловьева. Телеведущий частенько устраивает разборки в информационном поле. Буквально накануне, 15 июля, бывшая участница скандальной телестройки "Дом-2" Виктория Боня объявила, что поведение журналиста ей надоело и в ближайшее время она обнародует некие факты, которые больно ударят по репутации Соловьева.

Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость276224
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А точно-ли гоРдон?
Гость278915
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Какой то гомосятиной отдает :-[
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