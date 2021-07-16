Экс-возлюбленные остались в хороших отношениях

Эдгар Запашный сообщил поклонникам неприятную новость. Знаменитый дрессировщик разошелся с гражданской женой Ярославной, с которой прожил семь лет. Знаменитость уточнила, что теперь они просто друзья.

Запашный сразу пресек попытки журналистов выяснить, что произошло. Он заявил, что никаких дополнительных комментариев не последует. Теперь фанатам только остается гадать, как так произошло, что сердце 45-летнего дрессировщика вновь стало свободно. Запашный, чтобы также не устраивать дополнительного шоу, закрыл комментарии к посту в "Инстаграм".

Эдгар и Ярославна, которая стала администратором в Цирке братьев Запашных, воспитывают четырехлетнего сына Даниэля. До отношений с гражданской женой Запашный также жил в незарегистрированном браке с артисткой Еленой Петриковой в течение 13 лет. Однако детей у пары не было. Двух дочек – Стефанию и Глорию – народному артисту РФ родила фитнес-тренер Ольга Денисова.