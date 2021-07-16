Стали известны последние данные о состоянии находящейся в коме МакSим

Стали известны последние данные о состоянии находящейся в коме МакSим
МакSим. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певице наконец стало лучше

Вся страна следит за новостями о здоровье певицы МакSим, которая с середины июня продолжает находиться в тяжелом состоянии в больнице с пневмонией. Так, директор артистки Маргарита Соколова поведала, что ее подопечной стало лучше.

Как она заявила телеканалу "Звезда", знаменитость – в стабильном состоянии.  

Впрочем, резкого и серьезного улучшения ждать пока не представляется возможным. Процесс восстановления будет достаточно долгим. Соколова призвала поклонников Марины Максимовой (настоящее имя звезды) набраться терпения.

16 июня стало известно, что МакSим попала в больницу. Позже знаменитость подключили к ИВЛ, а позже – ЭКМО. У артистки больше 75% поражения легких. При этом официальный диагноз звезды – пневмония. Тесты не смогли подтвердить коронавирус, хотя по всем признакам у певицы именно он. 

В начале июля МакSим пытались отключить от ЭКМО, однако она не смогла самостоятельно дышать. Недавно в Сети распространилась информация о том, что у звезды начался сепсис, но позже представители Максимовой опровергли эти сплетни. 

Источник: Телеканал "Звезда" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Шаман
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"Тесты не смогли подтвердить коронавирус" - дрянные однако тесты!
Гость278915
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Синдром заворотнюк! То здорова, то умирает, то на коньках, то в гробу. Пациент скорее жив чем мертв :-)
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