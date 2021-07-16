"Миротворец" в очередной раз позволил себе глумление над покойным человеком

Вчера, 15 июля, не стало Петра Мамонова. Для многих эта потеря стала настоящей трагедией, но для скандального украинского сайта "Миротворец". Граждане Незалежной нашли в этом повод для радости, опубликовав карточку с фотографией основателя группы "Звуки Му". При этом лицо музыканта перечеркнуто ярко-красной фразой "ликвидирован".

Такой "чести" Петр Николаевич был удостоен за то, что, по словам "Миротворца", сознательно нарушал границу Украины, посещая Крым и давая концерты в Симферополе. Россияне встали на защиту артиста.

Так, возмущенный журналист Роман Голованов опубликовал в своем телеграм-канале скриншот карточки, охарактеризовав украинцев одной короткой, но хлесткой фразой: "Мерзкие и ничтожные нацисты".

Ведущая политического шоу "60 минут" Ольга Скабеева поддержала коллегу, потому что тоже не смогла найти адекватного объяснения такому поведению "Миротворца".

"Современная Украина",

– разочарованно заметила журналистка, как бы намекая, что такое поведение говорит само за себя и не требует каких-то дополнений.

Напомним, что Петр Мамонов скончался на 71-м году жизни от коронавируса. Рок-музыкант долгое время боролся с болезнью, но она оказалась сильнее.

Ранее модераторы украинского сайта выложили аналогичную карточку с Владимиром Меньшовым, которого не стало 5 июля.



