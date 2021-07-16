"Мерзкие нацисты": россияне ответили радующимся смерти Мамонова украинцам

"Мерзкие нацисты": россияне ответили радующимся смерти Мамонова украинцам
Петр Мамонов. Фото: Vladimir Zaytsev/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
"Миротворец" в очередной раз позволил себе глумление над покойным человеком

Вчера, 15 июля, не стало Петра Мамонова. Для многих эта потеря стала настоящей трагедией, но для скандального украинского сайта "Миротворец". Граждане Незалежной нашли в этом повод для радости, опубликовав карточку с фотографией основателя группы "Звуки Му". При этом лицо музыканта перечеркнуто ярко-красной фразой "ликвидирован". 

Такой "чести" Петр Николаевич был удостоен за то, что, по словам "Миротворца", сознательно нарушал границу Украины, посещая Крым и давая концерты в Симферополе. Россияне встали на защиту артиста. 

Так, возмущенный журналист Роман Голованов опубликовал в своем телеграм-канале скриншот карточки, охарактеризовав украинцев одной короткой, но хлесткой фразой: "Мерзкие и ничтожные нацисты". 

Ведущая политического шоу "60 минут" Ольга Скабеева поддержала коллегу, потому что тоже не смогла найти адекватного объяснения такому поведению "Миротворца". 

"Современная Украина",

– разочарованно заметила журналистка, как бы намекая, что такое поведение говорит само за себя и не требует каких-то дополнений. 

Напомним, что Петр Мамонов скончался на 71-м году жизни от коронавируса. Рок-музыкант долгое время боролся с болезнью, но она оказалась сильнее.

Ранее модераторы украинского сайта выложили аналогичную карточку с Владимиром Меньшовым, которого не стало 5 июля. 


Источник: Телеграм-канал "Голованов" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость272718
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Гость279251
Такая шваль не имеет права называть себя нацией! Это отбросы! Грязь! Нечисть! Бог им всем воздаст по заслугам! Каждого нелюдя настигнет кара господняя!
По одной из версий. Самый знатный предатель Мазепа скончался в грязи, без денег и власти от педикулёза. Если упростить, был съеден вшами. Бандерлогов ждёт похожая по смыслу учесть ...
Гость279251
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Такая шваль не имеет права называть себя нацией! Это отбросы! Грязь! Нечисть! Бог им всем воздаст по заслугам! Каждого нелюдя настигнет кара господняя!
Гость279202
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И это украинский народ? Это nидapacы конченые, все. Люди там были при СССР, сейчас там твари и нелюди остались, все.
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