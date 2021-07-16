Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Вчера, 15 июля, не стало Петра Мамонова. Для многих эта потеря стала настоящей трагедией, но для скандального украинского сайта "Миротворец". Граждане Незалежной нашли в этом повод для радости, опубликовав карточку с фотографией основателя группы "Звуки Му". При этом лицо музыканта перечеркнуто ярко-красной фразой "ликвидирован".
Такой "чести" Петр Николаевич был удостоен за то, что, по словам "Миротворца", сознательно нарушал границу Украины, посещая Крым и давая концерты в Симферополе. Россияне встали на защиту артиста.
Так, возмущенный журналист Роман Голованов опубликовал в своем телеграм-канале скриншот карточки, охарактеризовав украинцев одной короткой, но хлесткой фразой: "Мерзкие и ничтожные нацисты".
Ведущая политического шоу "60 минут" Ольга Скабеева поддержала коллегу, потому что тоже не смогла найти адекватного объяснения такому поведению "Миротворца".
"Современная Украина",
– разочарованно заметила журналистка, как бы намекая, что такое поведение говорит само за себя и не требует каких-то дополнений.
Напомним, что Петр Мамонов скончался на 71-м году жизни от коронавируса. Рок-музыкант долгое время боролся с болезнью, но она оказалась сильнее.
Ранее модераторы украинского сайта выложили аналогичную карточку с Владимиром Меньшовым, которого не стало 5 июля.
Канцлер ФРГ подчеркнула, что у Европы есть инструменты наказать Москву
Лидер Республики утвердил поправки в законодательство, касательно вопросов защиты суверенитета страны