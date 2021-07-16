О заболевании наследницы певица узнала недавно

Многие знают, что у Лолиты есть дочь Ева. Но исполнительница хита "На Титанике" скрывает свою наследницу от любопытной общественности. Из-за этого поползли слухи, что у девушки есть серьезные проблемы со здоровьем. Обычно певица никак не комментировала вопросы, касающиеся Евы, но наконец решила раскрыть диагноз дочери.

Оказалось, что у Евы действительно есть заболевание, но это не аутизм, как думали многие.

"У нас есть проблема. Из-за недоношенности. Это не аутизм, а синдром Аспергера. Его поставили не так давно",

– объяснила Милявская в эфире "ДНК-шоу".

При этом артистка добавила, что не хотела детей, предположив, что она интуитивно чувствовала, что что-то будет не так.

Как объяснила Лолита, эта болезнь проявляется в том, что ее наследница иногда могла зацикливаться на каком-то определенном предмете. Иногда Ева также не была готова к эмоциональным потрясениям. Бывали случаи, когда малышка стояла за кулисами и горько плакала, слушая грустные песни мамы.

Благо, сейчас все хорошо. Ева долгое время жила с бабушкой в Киеве, а Милявская же продолжила много работать, чтобы обеспечить дочь всем необходимым.

Кстати, в результате тестирования выяснилось, что Лолита – носитель нескольких тяжелых заболеваний, которые могут передаваться ее детям. Например, у певицы выявили ген фенилкетонурии, который может привести к тяжелейшей умственной отсталости. Но наследнице артистки это заболевание, к счастью, не передалось.

Еве уже 22 года. Не так давно она окончила университет в Польше.

Ранее Лолиту обвинили в интрижке с известным певцом.