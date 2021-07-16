Справиться с недугом телеведущему помогает его команда

Не так давно в эфир вышел очередной выпуск шоу "Судьба человека", гостьей которого стала звезда 90-х Алиса Мон. Сейчас певица блистает на "Славянском базаре". Артистка нашла время, чтобы поговорить с журналистами, а заодно и рассказала о том, как прошли недавние съемки на "России 1".

Со словам исполнительницы хита "Алмаз", здоровье Бориса Корчевникова оставляет желать лучшего. Мон рассказала, как же телеведущему, который, по некоторой информации, потерял слух, удается держать планку. Оказалось, что создатели передачи придумали целый механизм.

"На него работает целая команда. Когда он задает вопрос, то сначала читает его по титрам – вопросы идут на четырех мониторах",

– поделилась знаменитость с "Собеседником".

Но, добавила певица, у Корчевникова ей понравилось, потому что в студии царила приятная атмосфера, чего нельзя сказать о шоу "Секрет на миллион".

Как сказала Мон, от шоу, выходящего в эфире НТВ, у нее остались неприятные впечатления. Из-за стресса она даже два месяца подряд не могла ничего публиковать в социальных сетях. Но винит в этом Алиса продюсеров передачи, а не ее ведущую Леру Кудрявцеву.

Ранее Валерий Меладзе жестко прошелся по Корчевникову, назвав его подлым человеком. По словам артиста, телеведущий с удовольствием выуживает из людей все их тайны, делая их достоянием общественности.