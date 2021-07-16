Артистка захотела поднять коллегу из гроба и "врезать"

Нонны Мордюковой не стало в 2008 году. Спустя некоторое время в центре Ейска был открыт памятник, посвященный актрисе. На официальной церемонии присутствовала и заклятая подруга звезды "Бриллиантовой руки" Римма Маркова. Однажды звезда советского кино не выдержала и высказала все, что она думает о коллеге. Правда, выслушивать пришлось Станиславу Садальскому.

Актер поделился воспоминаниями в своем "Инстаграме". Как оказалось, на открытии памятника к Марковой подошел мужчина, который показал ей книгу воспоминаний Мордюковой. В ней-то Нонна Викторовна и призналась, что никогда не считала звезду "Покровских ворот" своей подругой.

"Какая же она завистливая не могла простить мне "Бабьего царства", что меня утвердили, как хочу поднять ее из гроба и врезать!"

– выпалила Маркова.

Садальский поспешил успокоить свою подругу, посоветовав не верить тому, что пишут журналисты. Тогда Римма Васильевна отошла и снисходительно добавила: "Ну пусть лежит".

Актер признался, что обеих актрис считает невероятными, а у "подружек" всегда возникают какие-нибудь разногласия. Рассказ Садальский сопроводил серией фотографий, на которых запечатлены Мордюкова и Маркова.

"Видные, статные женщины",

– заключил Садальский.

На одном из кадров артист, кстати, показал, как выглядит тот самый памятник в Ейске. Бронзовая фигура Мордюковой буквально тонет в пышных цветах.

Ранее стало известно, что единственная наследница Нонны Мордюковой пропала 3 месяца назад.