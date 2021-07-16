"Как не стыдно смеяться?": похоронившую отца Меньшову отчитали за хорошее настроение

"Как не стыдно смеяться?": похоронившую отца Меньшову отчитали за хорошее настроение
Фото: Ivan Makeev/ Komsomolskaya Pravda/ www.globallookpress.com
Пользователи упрекнули телеведущую в недостаточной скорби

5 июля не стало Владимира Меньшова. Семья культового режиссера тяжело переживает потерю мужа и отца, но, как написала дочь артиста в одном из своих последних постов, жизнь продолжается. Накануне телеведущая опубликовала в своих "Инстаграм-историях" серию видео, в которых предстала перед общественностью в хорошем настроении. Был повод – вчера поклонница подарила звезде роскошный букет цветов. Но нашлись те, кто обвинил дочь режиссера в том, что она выглядит уж слишком довольной, хотя после смерти отца прошло совсем мало времени. 

Юлия Владимировна вновь вышла на связь с подписчиками, рассказав, что ей стали поступать сообщения, в которых ее упрекают в хорошем настроении. 

"Как вам не стыдно смеяться? Еще 40 дней не прошло, а вы уже себе такое позволяете", 

– процитировала недоумевающих интернет-пользователей Меньшова. 

Затем она поспешила оправдаться. Оказалось, что букет ей преподнесла подруга, которая хотела поддержать Меньшову, которая в последние дни погрязла в грустных мыслях. И, по словам теледивы, ей это удалось. 

"Вот так вот. Могу смеяться. У меня сегодня прекрасное настроение!"

– продолжила Юлия Владимировна, признавшись, что считает осуждающих ее людей "ужасными".

Ранее Меньшова опубликовала последнее интервью отца, в котором он порассуждал о собственной смерти. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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