Культовый музыкант: в Москве прощаются с Петром Мамоновым

Культовый музыкант: в Москве прощаются с Петром Мамоновым
Петр Мамонов. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com
Панихида проходит в главном соборе Донского монастыря

Петра Мамонова не стало 15 июля. Основатель группы "Звуки Му" на протяжении долгого времени боролся с коронавирусом, врачи старались сделать все, чтобы спасти жизнь артиста, но болезнь все же оказалась сильнее. Сегодня музыканта провожают в последний путь. 

Церемония прощания проходит в главном соборе Донского монастыря. Тут же состоится и отпевание Мамонова. 

Проводить талантливого артиста в последний путь пришли его друзья, семья и коллеги. 

Напомним, что Петр Николаевич скончался на 71-м году жизни. Последние он находился в коме и был подключен к аппарату к ИВЛ. В понедельник медики даже пытались привести его в сознание, но чуда не произошло. 

По словам супруги рок-музыканта, она жалеет, что они не сразу обратились за помощью специалистов, когда узнали о коронавирусе. Некоторое время они пытались бороться с болезнью самостоятельно. 

Ранее стало известно, что актер оставил в наследство. Большой семье предстоит поделить роскошный загородный дом, три иномарки и множество поэтических и музыкальных произведений.

Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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