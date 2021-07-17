Панихида проходит в главном соборе Донского монастыря

Петра Мамонова не стало 15 июля. Основатель группы "Звуки Му" на протяжении долгого времени боролся с коронавирусом, врачи старались сделать все, чтобы спасти жизнь артиста, но болезнь все же оказалась сильнее. Сегодня музыканта провожают в последний путь.

Церемония прощания проходит в главном соборе Донского монастыря. Тут же состоится и отпевание Мамонова.

Проводить талантливого артиста в последний путь пришли его друзья, семья и коллеги.

Напомним, что Петр Николаевич скончался на 71-м году жизни. Последние он находился в коме и был подключен к аппарату к ИВЛ. В понедельник медики даже пытались привести его в сознание, но чуда не произошло.

По словам супруги рок-музыканта, она жалеет, что они не сразу обратились за помощью специалистов, когда узнали о коронавирусе. Некоторое время они пытались бороться с болезнью самостоятельно.

Ранее стало известно, что актер оставил в наследство. Большой семье предстоит поделить роскошный загородный дом, три иномарки и множество поэтических и музыкальных произведений.