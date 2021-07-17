Всегда найдутся недовольные: в Сети оправдали Малахова за скандальное фото в Швейцарии

Всегда найдутся недовольные: в Сети оправдали Малахова за скандальное фото в Швейцарии
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Публичным людям часто приходится сталкиваться с негативом

Недавнее фото Андрея Малахова, который сейчас отдыхает в Швейцарии, стало источником жарких споров. Снимок, на котором телеведущий в белоснежном костюме с чашечкой кофе и газетой в руках позирует на фоне гор, обсуждают уже не первый день. Политолог Армен Гаспарян поспешил оправдать журналиста. 

В комментариях под публикацией настоящий хаос. Подписчики честно признаются, что разочарованы. Мол, не особо патриотично со стороны Малахова постить такие фото. Тем более совершенно неясно, как он туда попал, ведь границы-то закрыты. "Почему Швейцария, а не курорты Краснодарского края? Вы же теперь кэшбэк не получите", – язвят злопыхатели. Но Гаспарян уверен, что в снимке нет ничего сверхъестественного. 

По словам эксперта, он и сам не раз сталкивался с негативом, когда публиковал кадры, сделанные в книжных магазинах, музыкальных салонах и других интересных локациях. 

Политолог добавил, что у публичности есть свои издержки. Например, почти каждое фото может стать источником негатива и хейта. 

"Всегда найдется кто-то, кто будет чем-то недоволен. Я к этому отношусь очень спокойно",

– заключил Гаспарян, подчеркнув, что в фотографии Малахова на фоне невероятного пейзажа не видит ничего плохого, а вот поведение некоторых пользователей "Инстаграма" точно можно назвать странным.  

К слову, нет у политолога претензий и к выбору места для отпуска. Каждый отдыхает там, где посчитает нужным, считает эксперт. 

Ранее Малахов неожиданно вернулся на Первый канал и объявил себя заменой Урганту. 

Источник: "Царьград" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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