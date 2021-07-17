"До самой смерти": друг рассказал о чувствах Стефановича к не пришедшей похороны Пугачевой

"До самой смерти": друг рассказал о чувствах Стефановича к не пришедшей похороны Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Бывший муж не позволял никому говорить плохо о Примадонне

Александр Стефанович скончался 13 июля. Режиссер стал одной из жертв коронавирусной инфекции. Долгое время экс-супруг Аллы Пугачевой занимался самолечением, а когда обратился к врачам, то было уже поздно. Похороны состоялись вчера, 16 июля. Многие обратили внимание на то, что Примадонна решила не провожать бывшего мужа в последний путь. Но, как уверяет Никас Сафронов, к Алле Борисовне Стефанович испытывал теплые чувства до последнего вздоха. 

Художник рассказал журналистам, что его друг бы очень преданным и искренним человеком. За своих близких Стефанович стоял горой, не позволяя никому и слова плохого сказать о тех, кого режиссер ценил. В частности, речь идет об Алле Пугачевой, которую Александр Борисович "любил и уважал до самой смерти". 

"Я это знаю точно!"

– заверил Сафронов. 

Хотя многие поговаривали о том, что Пугачева и Стефанович долгое время конфликтовали. Якобы режиссер гордо провозгласил себя "создателем" Примадонны, уверяя публику, что певица ему многим обязана. Однако Алла Борисовна с этим была в корне не согласна, уточняет "Пятый канал". 

Кстати, именно художник был одним из тех, кто старался сделать все возможное, чтобы режиссер пошел на поправку: добывал дорогостоящие лекарства, витамины и даже аппараты для дыхания. Едой Стефановича тоже обеспечивал Сафронов, делая заказы в ресторанах. В общей сложности Никас потратил около 2,5 миллионов. 

Но, к сожалению, вирус не пощадил бывшего мужа Примадонны. Стефановича не стало на 77-м году жизни. 

Источник: "Комсомольская правда"
Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость279590
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Слышу о потраченных суммах и мороз по коже. А где же нам простым смертным взять такие суммы, чтобы помочь себе? Говорю без всякого злорадства и даже зависти: перестаньте хапать и напихивать во все дырки бабло, оно, как видите, не спасает. Смерть нас всех выравнивает, и туда с собой ничего не заберешь.
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