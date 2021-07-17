Накопилась целая коллекция: что жена сделала с париками Кобзона после его смерти

Накопилась целая коллекция: что жена сделала с париками Кобзона после его смерти
Иосиф Кобзон. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вдова нашла применение необычному наследию артиста

Проблемы с волосами у Иосифа Кобзона были с самого детства. Как рассказывала родительница известного артиста, однажды он вышел на улицу без головного убора и застудил голову. Уже в 35 лет певец начал носить парики, которые не снимал даже на пляже. Со временем у Иосифа Давыдовича накопилась целая коллекция. И вдова народного артиста нашла ей применение. 

Многие гадали, что же Нелли Кобзон сделает с париками своего супруга. Музей? Оставит себе на память? Выбросит на помойку? Но вдова поступила мудрее.

Интересной историей поделился Ян Осин, который в эфире шоу "Один в один!" перевоплощался в Кобзона. Для того, чтобы артист стал еще более похожим на кумира миллионов, Нинель Михайловна предоставила ему два парика из коллекции. 

К сожалению, ни один из них Осину не подошел, но даже это не помешало певцу точно передать манеру исполнения Иосифа Давыдовича. 

Кстати, Осин признался, что изначально не горел желанием участвовать в шоу, а тем более перевоплощаться в великого артиста. Ему не нравилось, что образ Кобзона слишком статичен. Но продюсеры смогли договориться с Яном, который в итоге согласился, объяснив решение тем, что хочет отдать дань уважения певцу. 

В итоге перевоплощение вышло настолько удачным, что Осина в образе Кобзона стали приглашать выступить и в других шоу подобного формата. 

Ранее Нелли Кобзон рассказала о необычном знакомстве с супругом. 

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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