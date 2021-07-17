Актриса порадовала поклонников кадром со съемок сериала

Поклонники с нетерпением ждут выхода седьмого сезона "Сватов", который, по слухам, должен стать последним. Актеры сейчас находятся в Грузии, где во всю работают над созданием новых серий. Исполнительница роли повзрослевшей Жени, Анна Кошмал, поделилась трогательным кадром со своей экранной бабушкой Татьяной Кравченко.

На снимке исполнительницы главных ролей крепко обнимаются и счастливо улыбаются.

"Люблю, не могу…",

– подписала снимок молодая актриса.

В комментариях поклонники признались, что уже до дыр засмотрели прошлые сезоны, поэтому очень ждут, когда снова смогут увидеть уже ставших родными героев. Тем более, что глядя на фото создается впечатление, что на нем запечатлены настоящие бабушка и внучка.

"Прям на душе приятно от фото", "Самые теплые эмоции вызывает эта фотография", "Очаровательные", "Как настоящая бабушка", "Крутая кинобабушка у вас!", "Обожаю ваш сериал и всех его героев. Сваты огонь. Ждем продолжения с нетерпением", "Лучшие",

– написали радостные поклонники сериала под снимком.

Напомним, что ранее стало известно, что в 7 сезоне "Сватов" не будет двух актеров. Из состава убрали Татьяну Васильеву, которая сыграла маму Ларисы Буханкиной, и Александра Гаврилюка – молодого человека Жени.