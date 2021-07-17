Даная призналась, что разочарована

В семье Иосифа Пригожина очередной скандал. Похоже, что отношениям продюсера с дочерью Данаей не суждено нормализоваться. Девушка даже заявила о намерении сменить фамилию.

О таком радикальном решении Даная рассказала журналистам после того, как муж Валерии отказался дать ей деньги, чтобы разобраться с финансовыми проблемами, возникшими из-за кредита. В результате наследница Пригожина, его бывшая жена и теща остались без крыши над головой, а в квартиру его сына попытались проникнуть сотрудники микрофинансовой организации.

Даная стойко принимает все удары судьбы, подчеркивая, что теперь она поняла, что может рассчитывать только на себя. Но при этом осознает, что всех этих проблем можно было бы избежать, если бы отец вовремя протянул ей руку помощи. Тем более, что деньги девушка собиралась вернуть.

Так или иначе, наследница продюсера понимает, что в произошедшем есть и ее вина. Но и не исключает, что скандал вокруг их семьи Пригожину тоже на руку. Как известно, черный пиар – это тоже пиар. Но Даная намерена наконец поставить точку во всей это ситуации. Начать она планирует со смены фамилии.

"Я скоро поменяю фамилию и надеюсь, что больше к этой истории иметь отношения не буду. Я не хочу уже ни в шоу-бизнес лезть, никуда. Настолько я разочарована в людях, которые находятся там",

– заключила дочь Пригожина.

Также она намерена вернуть квартиру, которую, по мнению модели, отняли незаконно. Тем более, что закон на ее стороне. Особенно в случае со взломом квартиры брата Данаи.

Ранее сам Пригожин высказался о скандале с выселением детей из столичной квартиры.