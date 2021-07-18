Певица сама не захотела отменить выступление

Тяжелое состояние МакSим, находящейся в коме с пневмонией, беспокоит ее поклонников. Многие не понимают, почему артистка пошла на сцену с высокой температурой. Менеджер певицы Маргарита Соколова прояснила эту ситуацию, общаясь с подписчиками в "Инстаграм".

Представитель звезды опубликовала пост после новостей о том, что у ее подопечной отказывает легкое. Соколова заявила, что певица находится под наблюдением, но выдавать более подробную информацию она не может – это запрещено без согласия родственников. При этом новая информация о состоянии МакSим появится лишь в понедельник – у врачей выходные.

Под постом неравнодушные россияне принялись выражать слова поддержки звезде и желать ей скорейшего выздоровления. Однако нашлись и те, кто не понял, почему певица незадолго до госпитализации выступала в Казани с температурой. Один из интернет-пользователей обвинил Соколову в том, что она позволила знаменитости выйти на сцену. Но менеджер объяснила, почему МакSим выступила в Казани с температурой.

По словам Маргариты, Марина Максимова (настоящая фамилия артистки) сама решила выступать, ведь температура у нее поднялась к вечеру. Соколова добавила, что фанаты знали о прилете МакSим в Казань и если бы она не вышла, то они же и устроили бы скандал из-за этого. Певица переживала, ведь многие поклонники ждали того момента, как смогут ее увидеть. Многие артисты выходят на сцену, чтобы не подвести зрителей. Соколова же узнала о температуре у Максимовой лишь после концерта, потому что та не хотела жаловаться. Тогда ей поменяли билет из Казани на более раннее время.

Напомним, вскоре после выступления МакSим попала в больницу с огромным поражением легких. Тесты не показали COVID-19, но по всем признакам у артистки именно он.