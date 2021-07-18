Наследник артистов пошел в родителей пристрастием к музыке

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе долгое время предпочитали прятать своих наследников от фанатов и не показывали, как выглядят их сыновья Константин и Лука. Однако с появлением дочери Агаты все изменилось. Счастливая многодетная мать теперь периодически публикует в "Инстаграм" кадры с детьми.

Так, на этот раз певица выложила ролик, в котором ее младший сын, 7-летний Лука играет на электрогитаре. Любопытно, что исполняет небольшую композицию мальчик, сидя в машине.

"Поехали с Лукой на гастроли, по всем вопросам обращаться к директору….нет, лучше не обращаться!" – пошутила звезда.

Поклонники пришли в полный восторг от видео с сыном Меладзе. Многие отметили, что Лука растет талантливым мальчиком. Кто-то даже предположил, что через несколько лет сын артистов будет собирать миллионы зрителей на своих концертах.

"Гены не обманешь", "Бременский музыкант)", "какой же он у вас музыкальный! молодчина", "Класс, молодец какой, талантливый парень весь в родителей!", "Крутой пацан растет", – прокомментировали ролик восторженные интернет-пользователи.

Ранее Джанабаева впервые показала семейный снимок.