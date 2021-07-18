Журналиста возмутило то, что певица намерена выступить в Одессе

Ани Лорак, хоть и ведет активную творческую деятельность в России, о своей родине не забывает и часто приезжает на Украину. Так, в августе артистка намерена впервые за долгие годы дать два концерта в местном клубе "Итака". Украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк назвал Лорак "курицей" за концерт в Одессе.

Журналист язвительно расписал плей-лист Лорак на концерте в Одессе. Первым номером, с которым, по его мнению, нужно выступить артистке, должна стать композиция "Звенит пустая голова". Далее должен последовать хит "Деньги – мой бог". Третье выступление, пишет Кондратюк в "Фейсбук", нужно назвать "Без мозгов". Далее телеведущий обвинил знаменитость в том, что у нее нет совести, что она будет выступать везде, где ей заплатят, что в 42 года она неразумна.

На этом Кондратюк не остановился и назвал Лорак в комментариях, разговаривая с подписчиками, "курицей, которая поет".

Любопытно, что большинство интернет-пользователей поддержали звезду. Многие украинцы писали в комментариях к посту телеведущего, что Лорак – талантливая исполнительница, поэтому пусть поет, где хочет. Люди призвали его не делать из артистов врагов. Некоторые же указали журналисту, что он на фоне Лорак – малоизвестный персонаж. А его поступок далеко не "мужской".

"Стиралки и техника российского производства в магазинах, зубная паста и мыло тоже.Зато приехать домой и попеть с другой страны нельзя", "А кто такой Кондратюк, на фоне певицы международного масштаба. Клоун старый, уже на пенсию свали...." – пишут разгневанные поклонники звезды.