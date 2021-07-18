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Супруга Андрея Кончаловского редко показывает прелести своей фигуры. Однако в этот раз Юлия Высоцкая сделала исключение и опубликовала в "Инстаграм" пикантный кадр в бикини.
На фото актриса позирует на борту лодки в темном раздельном купальнике спиной. Фанаты смогли рассмотреть, что звезда в 47 лет выглядит как студентка. Высоцкая продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру.
Подписчики артистки пришли в полный восторг от ее фигуры. Среди тех интернет-пользователей, кто по достоинству оценил тело знаменитости, оказался композитор Игорь Крутой, который поставил под постом смайлики в виде сердца и огня.
"Юлия, выглядите шикарно", "Пятки отличные", "Юля, ну вы огонь, где такие раздают?", "Девушка-совершенство", "Юлия, вы очень вдохновляете!", "Шикарная фигура", – осыпали звезду комплиментами фанаты.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о фиктивном браке Юлии Высоцкой.
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