"Восхитительная": 47-летняя Юлия Высоцкая поделилась фото в купальнике

"Восхитительная": 47-летняя Юлия Высоцкая поделилась фото в купальнике
Юлия Высоцкая. Фото: Igor Primak/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса держит себя в прекрасной форме

Супруга Андрея Кончаловского редко показывает прелести своей фигуры. Однако в этот раз Юлия Высоцкая сделала исключение и опубликовала в "Инстаграм" пикантный кадр в бикини.

На фото актриса позирует на борту лодки в темном раздельном купальнике спиной. Фанаты смогли рассмотреть, что звезда в 47 лет выглядит как студентка. Высоцкая продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру. 

Подписчики артистки пришли в полный восторг от ее фигуры. Среди тех интернет-пользователей, кто по достоинству оценил тело знаменитости, оказался композитор Игорь Крутой, который поставил под постом смайлики в виде сердца и огня. 

"Юлия, выглядите шикарно", "Пятки отличные", "Юля, ну вы огонь, где такие раздают?", "Девушка-совершенство", "Юлия, вы очень вдохновляете!", "Шикарная фигура", – осыпали звезду комплиментами фанаты. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о фиктивном браке Юлии Высоцкой. 

Полина ИВАНОВА

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