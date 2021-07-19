Наследница артистки и Юлия были близкими подругами

Два года назад не стало Юлии Началовой. Однако преданные поклонники, коллеги, друзья и близкие певицы до сих пор чтят ее память, периодически публикуя трогательные посты в социальных сетях. В минувшее воскресенье дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская посетила место захоронения знаменитости, показав фотографию с Троекуровского кладбища.

К могиле Началовой Миончинская пришла в компании своей звездной родительницы и дочери Александры. Примечательно, что Лариса Александровна является крестной матерью Веры Алдониной – наследницы покойной артистки. А сами Юлия и Ангелина буквально росли вместе.

На снимке, опубликованном в "Инстаграм", видно, что могила Юлии находится в отличном состоянии. Гранитный монумент утопает в цветах, расставленных по вазам. Место захоронения исполнительницы отличается особой чистотой – это говорит о том, что туда часто кто-то приходит.

"Счастье не вешает нос. Кися", – написала Ангелина.

Подписчики дочери Долиной заявили, что им очень не хватает Началовой. Они скучают не только по ее прекрасному голосу, но и лучезарной улыбке.

"Она живет в наших сердцах навсегда", "Всегда помню о Юлии", "Светлая память", "Все равно не верится, что Юлии Началовой нет!" – прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, певица ушла из жизни 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Причиной трагедии стало обострение имеющихся недугов – Юлия долгое время боролась с подагрой, красной волчанкой и сахарным диабетом.

Ранее стало известно о том, что Долина прокомментировала слухи о своей тяжелой болезни.