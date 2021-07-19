Заразу Анна подцепила во время отдыха в Крыму

В семье Анастасии Заворотнюк произошло еще одно неприятное событие. Дочь актрисы Анна призналась, что подцепила коронавирус.

Девушка оказалась немногословной, опубликовав в своих "Инстаграм-историях" фотографию с градусником, лекарством и положительным экспресс ковид-тестом. Позже диагноз подтвердили врачи. Наследница главной "няни" страны решила поболтать с поклонниками, которые завалили ее вопросами о самочувствии.

Заворотнюк рассказала, что вирус подхватила впервые. Она предположила, что могла заразиться в самолете или же во время отдыха в Крыму, где, по ее словам, никто не соблюдает масочный режим и социальную дистанцию. Анна уже обнаружила у себя целый список привычных симптомов: пропало обоняние, вкусы тоже распознаются с трудом.

Температура, кстати, тоже держится высокая – 38,5.

"Ломит кости все, особенно колонии, слабость дикая, зубы сегодня чистила и пришлось нас пол сесть, сил нет вообще и голова прям плавится",

– поделилась Заворотнюк с неравнодушными подписчиками.

Один из пользователей поинтересовался у девушки, ставила ли она прививку от коронавируса. Оказалось, что Анна не вакцинировалась, хотя и собиралась это сделать.

На карантине, к слову, Заворотнюк не одна. Ее молодой человек тоже болен, поэтому влюбленные проводят дни на пролет в кровати, отсыпаясь и набираясь сил.

Ранее наследница актрисы призналась, что страдает от депрессии. Анне приходится бороться с подавленным состоянием, тревогой и паническими атаками.