Появление артиста на "Славянском базаре" ждали с особым трепетом

В Витебске завершился известный музыкальный фестиваль. Закрытие доверили Николаю Носкову, появления которого ждали многие. Артист долгое время не появлялся на сцене. Всему виной инсульт, который он перенес еще четыре года назад.

На сцене Носков появился в инвалидной коляске. Из-за того, что правая часть у артиста парализована, ему помогали три помощника. На "Славянском базаре" певец исполнил два своих главных хита – "Я люблю тебя, это здорово" и "На меньшее я не согласен".

Как пишет "Собеседник", одну из композиций Николай Иванович должен был исполнить, сидя на стуле, но не стал пересаживаться из инвалидной коляски. Возможно, он устал или не хотел шокировать гостей шеститысячного амфитеатра.

Так или иначе, зал принял Носкова очень тепло. Посетители фестиваля тут же достали телефоны и включили фонарики, двигая ими в такт музыке. Многие также подпевали артисту. Возможно, зал таким образом решил поддержать кумира, речь которого еще не до конца восстановилась, из-за чего часть слов было трудно разобрать.

В конце выступления Носков сорвал шквал аплодисментов. Гости фестиваля вставали со своих мест, у кого-то даже выступили слезы.

"Пел, несмотря на паралич. Большой артист!"

– восхищались поклонники.

Что уж говорить, сам Носков тоже не смог сдержать слез. Похоже, что певец не ожидал настолько теплого приема. Артист поблагодарил зал, а после покинул сцену. Тем более, что за кулисами его ждали врачи, которые сейчас почти не отходят от певца.

Кстати, сегодня, 19 июля, Носков совершит еще один подвиг: даст сольный концерт в том же Витебске.

Ранее в СМИ появилась информация о самом жутком дне жизни Носкова.