Разбираться в семейных склоках придется суду

Уже немало месяцев россияне имеют удовольствие наблюдать за перипетиями вокруг именитого футболиста Андрея Аршавина. На тропу войны с бывшей возлюбленной спортсмена Алисой Казьминой вышла мать футболиста. Сейчас женщина собирается наказать экс-невестку рублем за пользование жилой площадью.



Подробностями разборок с любопытствующей общественностью поделился адвокат Татьяны Аршавиной Дмитрий Гусаров. Юрист пояснил, что Казьмина посчитала возможным, не имея на то никаких оснований, разместиться в доме, который по бумагам принадлежит матери футболиста.

Представляющие интересы Татьяны эксперты прикинули, сколько Алисе пришлось бы выложить денег, если бы она взяла обсуждаемый объект недвижимости в аренду у бывшей свекрови. По их расчетам, получилось целых 1,9 миллиона рублей. Теперь мать знаменитого футболиста хочет выбить эти деньги с Казьминой.

По мнению опытного юриста Гусарова, требование Аршавиной вполне обоснованно, передает "Пятый канал". Суд уже принял решение о выселении Казьминой. Та же съезжать не хочет и ссылается на свое тяжелое состояние. Мол, с двумя детьми да при таких проблемах со здоровьем лишать крыши над головой – это бесчеловечно.

Однако закон находится на стороне Аршавиной. Вскоре судьям придется рассмотреть дело о компенсации за незаконное проживание на чужой территории.

К слову, недавно Татьяна Аршавина объявила, что была бы рада, если бы ее сын был полностью изолирован от бывших возлюбленных – Алисы Казьминой и Юлии Барановской.