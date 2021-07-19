Певица пообещала до последнего бороться за наследников

Жизнь известной артистки, вдовы беглого политика Дениса Вороненкова похожа на захватывающую кинокартину. Недавно Мария Максакова объявила, что ее родные дети обратились в суд, чтобы лишить квартиры в столице. Певица убеждена, что на такие бессовестные (с ее точки зрения) действия детей науськивает бывший супруг Владимир Тюрин.



Знаменитость рассказала: бывший возлюбленный настолько запудрил мозги 17-летнему Илье и 13-летней Людмиле, что убедил их вступить на тропу войны с ней. Теперь приспешники Тюрина будут судиться с Максаковой от имени наследников.

Знаменитая оперная певица в шоке от того, что родные дети пошли против нее. В беседе с журналистами издания "СтарХит" она в сердцах объявила, что зря называла дочку Люсеньку всего лишь "злюсенькой".

"Все-таки Люсенька – это уменьшительно-ласкательное от имени Люцифер", - объявила раздосадованная родительница.

Впрочем, Максакова все же считает, что главную роль в разладе с детьми сыграл бывший супруг. Она уверена, что Тюрин имеет безграничное влияние на наследников, которых обеспечил сытой и богатой жизнью. Именно поэтому он может лепить из детей все, что ему заблагорассудится, и сделал их настоящими сообщниками в заговоре против родной матери.

"Он лепит себе подельников. Искалеченных, недальновидных и послушных исполнителей", – сетует Мария.

Однако артистка продолжает любить своих детей и даже надеется, что сможет лишить бывшего супруга родительских прав.

Стоит отметить, что жизнь Максаковой в последнее время превратилась в один сплошной скандал. Недавно она дала развернутый комментарий по поводу одного из нашумевших эфиров телешоу. Тогда в студию пригласили отца киллера, который убил ее супруга Дениса Вороненкова.