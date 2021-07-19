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Ксения Бородина и Курбан Омаров никак не комментируют слухи о разводе. Однако СМИ уже известно, что бизнесмен нанял адвокатов, чтобы решить вопрос, который волнует его больше всего. Муж ведущей "Дома-2" хочет получить равное с ней право опеки над дочерью Теоной, а также наследницей звезды от первого брака Марией.
Адвокат Сергей Бычков рассказал "Пятому каналу", что для Омарова вопрос имущества не так важен, как возможность и дальше воспитывать девочек. Материальных претензий к Бородиной у него нет. Впрочем, переговоры о разделе имущества супруги все же ведут и уже достигли определенных результатов. Говорить о других подробностях бракоразводного процесса знаменитостей Бычков не стал, сославших на конфиденциальность.
При этом на предстоящем суде 6 августа будет рассмотрен только вопрос о разводе.
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