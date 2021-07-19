Звезда была не прочь сыграть в сериале

Известно, что популярная российская певица Лолита Милявская всегда готова к экспериментам. Накануне выяснилось, что артистка намеревалась покорить сферу отечественной киноиндустрии и даже рассчитывала получить главную роль в телесериале "Моя прекрасная няня". Если бы много лет назад певице это удалось, миллионы россиян могли и не узнать имя Анастасии Заворотнюк.



Любопытно, что попытаться заполучить роль в перспективном сериале Милявскую надоумил ее личный психолог. Эксперт разработал для Лолиты специальную программу. В ее рамках певица должна была научиться слышать "нет" и мириться с проигрышами.

Именно поэтому специалист уговаривал Лолиту ничего не бояться и ходить по кастингам. Мол, ремеслом прославленной россиянки является пение, а вот актерскому мастерству она не обучалась. Значит, на пробах ей откажут, что и необходимо в рамках лечебной программы.

Стоит отметить, что именно роль няни прославила Анастасию Заворотнюк на всю страну. Если бы в тот раз судьба распорядилась по-другому, и каким-то необыкновенным образом роль досталась Милявской, все могло сложиться иначе.

Сама Лолита ничуть не расстроена таким исходом событий. Певица не особо рассчитывала, что ее возьмут в большое кино. Милявская призналась: она очень рада, что звездная роль досталась именно Заворотнюк, которая блестяще справилась со своей задачей и подарила россиянам образ трогательной и бесконечно обаятельной няни. Любопытную историю Лолита рассказала на передаче "ДНК-шоу".

К слову, недавно Милявская впервые раскрыла диагноз своей особенной дочери. Оказалось, звездная наследница страдает синдромом Аспергера.