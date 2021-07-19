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Известно, что популярная российская певица Лолита Милявская всегда
готова к экспериментам. Накануне выяснилось, что артистка намеревалась покорить
сферу отечественной киноиндустрии и даже рассчитывала получить главную роль в
телесериале "Моя прекрасная няня". Если бы много лет назад певице это удалось,
миллионы россиян могли и не узнать имя Анастасии Заворотнюк.
Любопытно, что попытаться заполучить роль в перспективном сериале Милявскую надоумил ее личный психолог. Эксперт разработал для Лолиты специальную программу. В ее рамках певица должна была научиться слышать "нет" и мириться с проигрышами.
Именно поэтому специалист уговаривал Лолиту ничего не бояться и ходить по кастингам. Мол, ремеслом прославленной россиянки является пение, а вот актерскому мастерству она не обучалась. Значит, на пробах ей откажут, что и необходимо в рамках лечебной программы.
Стоит отметить, что именно роль няни прославила Анастасию Заворотнюк на всю страну. Если бы в тот раз судьба распорядилась по-другому, и каким-то необыкновенным образом роль досталась Милявской, все могло сложиться иначе.
Сама Лолита ничуть не расстроена таким исходом событий. Певица не особо рассчитывала, что ее возьмут в большое кино. Милявская призналась: она очень рада, что звездная роль досталась именно Заворотнюк, которая блестяще справилась со своей задачей и подарила россиянам образ трогательной и бесконечно обаятельной няни. Любопытную историю Лолита рассказала на передаче "ДНК-шоу".
К слову, недавно Милявская впервые раскрыла диагноз своей особенной дочери. Оказалось, звездная наследница страдает синдромом Аспергера.
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