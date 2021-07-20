Постаревшего артиста сняли на видео

В последнее время актер и певец Вахтанг Кикабидзе редко появляется на публике. Это неудивительно – деятелю культуры 83 года, и он старается беречь себя в период пандемии COVID-19. Накануне телеведущий Михаил Ширвиндт опубликовал посвященное своему отцу видеопоздравление, в записи которого принял участие и грузинский сценарист.

В понедельник, 19 июля, Александру Ширвиндту исполнилось 87 лет. По этому случаю звезды юмористического сериала "Сваты" Федор Добронравов, Александр Феклистов, а также сам Кикабидзе обратились к имениннику.

"Счастья тебе, здоровья и многих-многих лет жизни. Обнимаю, целую. Твой Буба", – произнес Вахтанг Константинович.

Увидев на записи артиста, многие пользователи Сети очень обрадовались. Также они бурно отреагировали на появление в видео Добронравова и Феклистова.

"Неповторимые люди", "Как приятно увидеть Вахтанга Кикабидзе, боже мой, сколько лет, сколько зим!", "Какие все красивые, особенно Буба", "Господи... Как радостно Вас видеть... Вместе. Всем счастья", – прокомментировали подписчики Ширвиндта-младшего.

Напомним, Вахтанг Константинович снялся в таких кинокартинах, как "Мимино", "ТАСС уполномочен заявить…", "Ку! Кин-дза-дза" и других. Что касается его режиссерской деятельности, то Кикабидзе снял фильмы "Будь здоров, дорогой" и "Мужчины и все остальное".

Ранее стало известно о том, что грузинскому актеру досталось за "злобные высказывания и русофобскую позицию".