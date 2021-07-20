Друг объяснил отсутствие памятника на могиле Булдакова

Друг объяснил отсутствие памятника на могиле Булдакова
Алексей Булдаков. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Родные покойного актера не спешат облагораживать его могилу

Алексея Булдакова не стало 3 апреля 2019 года, однако до сих пор на его могиле не установлен памятник. В эфире программы "Пусть говорят" друг звезды фильма "Особенности национальной охоты" Александр Демин рассказал, почему родственники не спешат с облагораживанием территории на Троекуровском кладбище.

Примечательно, что зимой 2020 года Гильдия актеров кино начала собирать деньги на установку монумента. Но, как известно, необходимую сумму пока получить не удалось. По словам Демина, работа скульпторов может обойтись в 10 миллионов рублей.

Приятель Алексея Ивановича отметил, что его вдова Людмила Андреевна хотела оплатить все расходы. Однако друзья Булдакова запретили ей это сделать. Они уверены, что поскольку покойный был народным артистом, то поставить изваяние должна общественность.

"Объявлен конкурс московских скульпторов", – заявил Александр.

Стоит отметить, что родные Булдакова на данный момент заняты разделом его имущества. Ожесточенная борьба ведется между супругой и внебрачным сыном актера. Как известно, наследник знаменитости претендует не только на отписанную ему квартиру, но и на остальную часть наследства.

Напомним, Алексей Иванович сыграл в таких фильмах, как "Кому на Руси жить…", "Особенности национальной охоты", "Ширли-мырли", "Особенности национальной рыбалки", "Антикиллер 2: Антитеррор" и других. 

Ранее молодая любовница Татьяна Смолина впервые рассказала о тайном романе с Булдаковым. 

Источник: Пусть говорят ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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