Несмотря на все трудности, телеведущий не опустил руки

Борис Корчевников – один из самых востребованных ведущих на российском телевидении. Мало кто знает, что за образом жизнерадостной звезды передачи "Судьба человека" скрывается непростая история.

Детство телеведущего было достаточно сложным. Корчевников рос без отца. Его воспитывала мать – Ирина Леонидовна, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Родительница была достаточно строга к сыну. Она не так часто проявляла заботу и нежность по отношению к Борису. Бывало, что женщина даже поднимала руку на наследника.

Когда будущей звезде исполнилось 13 лет, он впервые встретился с отцом. В 2015 году Вячеслав Евгеньевич ушел из жизни. Как-то раз в эфире своей программы Корчевников признался – он был рядом с родителем, когда тот умирал. Телеведущий смог простить его за уход из семьи.

Что касается личной жизни артиста, то он состоял в браке один единственный раз. Избранницей Бориса стала девушка по имени Анна-Сесиль Свердлова.

Будущие супруги познакомились в храме. Оба были очень верующими людьми. Анна покорила телезвезду своими скромностью и добротой. Между ними вспыхнули чувства, которые впоследствии переросли в крепкий брак.

По некоторым данным, Борис и Анна-Сесиль прожили вместе восемь лет, однако потом по неизвестной причине расстались. Корчевников тяжело переживал разрыв, передает "Экспресс Газета".

На сегодняшний день телеведущий считается завидным холостяком. Он мечтает встретить настоящую любовь и обзавестись семьей.

Ранее Валерий Меладзе раскритиковал Корчевникова, назвав его подлым человеком.