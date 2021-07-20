Звезда появилась на страницах модного журнала

Во вторник, 20 июля, модный журнал Vogue выпустил статью, посвященную Яне Рудковской. Текст сопроводили две свежие фотографии, сделанные специально для издания. Один из снимков, опубликованный на его официальной инстаграм-странице, удивил пользователей Сети.

На фотографии Яна позирует в темном брючном костюме. Пиджак продюсер надела поверх бюстгальтера в цвет наряда. Одной рукой Рудковская держит младшего сына Арсения. По какой-то причине ребенка решили снять без одежды.

В комментариях под снимком подписчики раскритиковали фотографов, которые работали над обработкой кадров. Их упрекнули в чрезмерном использовании фотошопа.

Интернет-пользователи обратили внимание на слишком молодое лицо знаменитости, а также некоторые другие несоответствия с реальностью.

"Пусть введут налог на фотошоп. Со всем уважением, но Яна лет 10 как не выглядит так", "Яна отдельно, ребенок отдельно! Ужасный фотошоп и отталкивающий образ", "Голый малыш не в тему", "Рука почти вполовину длиннее", - высказались комментаторы.

Некоторые встали на защиту фотографов и заявили, что все популярные издания при подготовке визуального контента используют различные эффекты. Это необходимо для того, чтобы все было гармоничным.

Напомним, Рудковская во второй раз стала матерью 25 сентября 2020 года. Сына она подарила фигуристу Евгению Плющенко. Также у супругов есть сын Александр, более известный как Гном Гномыч.

Ранее продюсер умилила подписчиков видео с младшим сыном.