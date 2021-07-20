Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Накануне Анна Заворотнюк призналась, что заразилась коронавирусом. Наследница "прекрасной няни" предположила, что инфекцию подцепила во время отпуска в Крыму. Мол, всем наплевать на меры безопасности и социальную дистанцию. Девушка вышла на связь с поклонниками, чтобы рассказать им последние новости о своем состоянии.
Заворотнюк с сожалением отметила, что лучше ей пока не становится. Напротив, у нее начал пропадать слух. Теперь Анна волнуется, что могла подхватить новый штамм COVID-19.
До этого девушка также рассказывала, что ей "посчастливилось" столкнуться с типичными симптомами вируса – частичной потерей вкуса и обоняния. Теперь же Анна лишилась их окончательно.
Благо, за здоровьем Заворотнюк-младшей следят врачи. Так, медики предупредили девушку, что на карантине она пробудет еще минимум 10 дней.
"Тяжело. Уже, по-моему, все сериалы пересмотрены и все дела переделаны. Еще и аппетит совсем пропал, не могу есть, так как напрочь отсутствуют запах и вкус. Мечтаю уже о дне, когда смогу съесть томатную пасту и на десерт заесть шоколадным фонтаном",
– поделилась Анна с фанатами, позже добавив, что ей очень страшно, что вкус к ней так и не вернется.
Ранее дочь Заворотнюк призналась, что страдает от депрессии.
Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба
Белоруссия интересует Белый дом лишь в контексте взаимоотношений с Россией