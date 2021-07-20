Состояние заболевшей коронавирусом дочери Заворотнюк ухудшилось

Состояние заболевшей коронавирусом дочери Заворотнюк ухудшилось
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
За здоровьем Анны наблюдают врачи

Накануне Анна Заворотнюк призналась, что заразилась коронавирусом. Наследница "прекрасной няни" предположила, что инфекцию подцепила во время отпуска в Крыму. Мол, всем наплевать на меры безопасности и социальную дистанцию. Девушка вышла на связь с поклонниками, чтобы рассказать им последние новости о своем состоянии. 

Заворотнюк с сожалением отметила, что лучше ей пока не становится. Напротив, у нее начал пропадать слух. Теперь Анна волнуется, что могла подхватить новый штамм COVID-19. 

Фото: instagram.com/stories/anna_zavorotnyuk 

До этого девушка также рассказывала, что ей "посчастливилось" столкнуться с типичными симптомами вируса – частичной потерей вкуса и обоняния. Теперь же Анна лишилась их окончательно. 

Благо, за здоровьем Заворотнюк-младшей следят врачи. Так, медики предупредили девушку, что на карантине она пробудет еще минимум 10 дней. 

"Тяжело. Уже, по-моему, все сериалы пересмотрены и все дела переделаны. Еще и аппетит совсем пропал, не могу есть, так как напрочь отсутствуют запах и вкус. Мечтаю уже о дне, когда смогу съесть томатную пасту и на десерт заесть шоколадным фонтаном", 

– поделилась Анна с фанатами, позже добавив, что ей очень страшно, что вкус к ней так и не вернется. 

Ранее дочь Заворотнюк призналась, что страдает от депрессии. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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