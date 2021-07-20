Тяжелобольной Юдашкин рассказал о реакции Пугачевой на его диагноз

Тяжелобольной Юдашкин рассказал о реакции Пугачевой на его диагноз
Валентин Юдашкин и Алла Пугачева. Фото: Alexei Pantsikov/Russian Look/www.globallookpress.com
Примадонна не стала бросать друга в сложной ситуации

Алла Пугачева и Валентин Юдашкин дружат уже не один год. Раньше кутюрье и певица проводили вечера в ресторанах, отдыхая в одной компании. Сейчас же именитый дизайнер часто создает для Примадонны наряды, которые красиво подчеркивают ее главные достоинства. Кстати, именно Алла Борисовна стала одной из тех, кому Юдашкин лично рассказал о своем страшном диагнозе.

Модельер вспомнил, что новость о том, что он болен раком, повергла его подругу в шок. В своем недавнем интервью дизайнер признался, что тогда увидел перед собой совершенно другую Пугачеву. 

"Это была паника – она думала, что могло произойти с кем угодно, но не со мной. Там всегда была уверенность, а тут – растерянность, непонимание чем можно помочь", 

– поделился Юдашкин. 

Правда, Алла Борисовна все-таки нашла способ помочь своему давнему другу. Она поддерживала Валентина морально: аккуратно заставляла его заниматься привычным делами. 

Также разоткровенничавшийся модельер охарактеризовал Примадонну как друга, назвав ее очень тактичным и нежным человеком. Как оказалось, Алла Борисовна действительно неравнодушна к трагедии своего товарища, поэтому частенько звонит ему и спрашивает о самочувствии. 

"Самый ценный ее поступок в моей жизни, наверное, честность в отношениях", 

– заключил кутюрье, заодно отметив, что артистка всегда "ровно" относилась и к нему, и к супруге. 

Ранее Юдашкин рассказал о чудесном спасении в тяжелый период болезни.  

Источник: "Эмпатия манучи" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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