В театре не стали продлевать контакт с актрисой

Легендарная "Табакерка" лишилась еще одной актрисы. Театр Олега Табакова покинула Евдокия Германова, которая играла на сцене студии с 1984 года.

Печальную новость артистка сообщила поклонникам лично. В своем "Инстаграме" Германова опубликовала видеообращение, в котором в шутку заметила, что отныне она артистка без театра.

Судя по всему, расставание произошло без скандалов. Евдокия Алексеевна поспешила успокоить поклонников, объяснив, что с руководством "Табакерки" они расстались на такой ноте, что театр остался с ощущением, что актриса в любой ситуации остается его надежной опорой.

"Ничего за последние 15 лет не происходило, я получала зарплату и так и далее. Я оказалась театру не рентабельна, как и предполагала",

– продолжила Германова, добавив, что это никак ее не оскорбило.

Актриса поняла, что в ближайшие годы театр-студия Табакова вряд ли сможет предложить ей подходящие роли, поэтому ей пришлось искать работу "на стороне". Узнав об этом, руководство решило не продлять с Германовой контракт.

"Табакерка, я люблю тебя. Не смотря ни на что",

– закончила звезда российского кино.

Поклонников, кстати, эта новость возмутила. Один из пользователей искреннее удивился, что в театре не могут найти подходящую роль для такой актрисы. "Живем в удивительное время!" – справедливо заметили в Сети.