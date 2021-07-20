Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Легендарная "Табакерка" лишилась еще одной актрисы. Театр Олега Табакова покинула Евдокия Германова, которая играла на сцене студии с 1984 года.
Печальную новость артистка сообщила поклонникам лично. В своем "Инстаграме" Германова опубликовала видеообращение, в котором в шутку заметила, что отныне она артистка без театра.
Судя по всему, расставание произошло без скандалов. Евдокия Алексеевна поспешила успокоить поклонников, объяснив, что с руководством "Табакерки" они расстались на такой ноте, что театр остался с ощущением, что актриса в любой ситуации остается его надежной опорой.
"Ничего за последние 15 лет не происходило, я получала зарплату и так и далее. Я оказалась театру не рентабельна, как и предполагала",
– продолжила Германова, добавив, что это никак ее не оскорбило.
Актриса поняла, что в ближайшие годы театр-студия Табакова вряд ли сможет предложить ей подходящие роли, поэтому ей пришлось искать работу "на стороне". Узнав об этом, руководство решило не продлять с Германовой контракт.
"Табакерка, я люблю тебя. Не смотря ни на что",
– закончила звезда российского кино.
Поклонников, кстати, эта новость возмутила. Один из пользователей искреннее удивился, что в театре не могут найти подходящую роль для такой актрисы. "Живем в удивительное время!" – справедливо заметили в Сети.
Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба
Белоруссия интересует Белый дом лишь в контексте взаимоотношений с Россией