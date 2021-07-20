Умер известный шансонье Геннадий Жаров

Умер известный шансонье Геннадий Жаров
Фото: Gabriele Hanke/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Не так давно артисту исполнилось 72 года

Не стало шансонье Геннадия Жарова. Исполнитель хитов "Аксинья" и "Телогреечка" скончался на 73-м году жизни. 

Причины смерти музыканта не указаны. О дате и месте прощания информации также нет. 

Свои первые песни Жаров начал писать еще в 70-х годах прошлого века. После начал принимать активное участие в музыкальных фестивалях, концертах, различных слетах. Уже в начале 1980-х завоевал "золото" на фестивале авторской песни. В качестве награды он получил диплом, подписанный Яном Френкелем. Уже тогда и профессионалами, и публикой были высоко оценены песни "Аксинья" и "Ушаночка". 

Широкую известность Геннадий Викторович получил в 1990 году. Тогда-то он вместе с группой "Амнистия" выпустил знаковый альбом "Ушаночка".

В последние годы много гастролировал. Также находил время на это, чтобы помогать дочери. В 2006 у Алены Жаровой вышел альбом, песни к которому написал отец.

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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