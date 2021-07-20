Сотрясение мозга и ушибы: 7-летний сын Стаса Пьехи стал жертвой нападения

Сотрясение мозга и ушибы: 7-летний сын Стаса Пьехи стал жертвой нападения
Стас Пьеха. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Ребенка пришлось госпитализировать

Вопиющий инцидент произошел в коттеджном поселке Рощино под Санкт-Петербургом. Маленького наследника известного российского певца Стаса Пьехи жестоко избили. Ребенок получил многочисленные ушибы и сотрясение мозга. Также медики зафиксировали у Пети закрытую черепно-мозговую травму.

О страшном происшествии журналистам рассказал очевидец. С его слов выходит, что виновницей инцидента является жена знаменитого футбольного судьи Владислава Безбородова. Женщина недавно стала соседкой бывшей возлюбленной Стаса – модель Наталья Горчакова проживает за городом вместе с наследником певца.

Все началось с того, что маленький Петя подружился с одним из детей Безбородовой. Однако даме это не понравилось, и она во всеуслышание потребовала, чтобы ее дети прекратили общаться с Петей. Немудрено, что маленький ребенок обиделся и решил отомстить: он проткнул карандашом надувной бассейн госпожи Безбородовой.

Тогда женщину переполнил гнев – она ринулась разбираться с ребенком. В итоге, со слов очевидца, жена знаменитого судьи схватила малыша за руку и со всей силы швырнула на землю. Ребенок серьезно ударился – его пришлось госпитализировать.

Досталось и бабушке Петра. Встав на защиту внука, она получила град ударов и проклятия со стороны разозлившейся дамы, пишет издание "СтарХит".

Пострадавшая сторона уже обратилась к известному адвокату Сергею Жорину. Этим вопросом занимается сам Стас Пьеха. Звездный юрист объявил, что будет добиваться возбуждения уголовного дела.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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