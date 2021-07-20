"Это мой последний шанс": Рудковская вспомнила о неудачных попытках забеременеть

"Это мой последний шанс": Рудковская вспомнила о неудачных попытках забеременеть
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Справиться с проблемой не помогли даже сильные гормоны

Яна Рудковская не только успешный продюсер, но и многодетная мама. В прошлом году звезда вместе с Евгением Плющенко шокировали публику тем, что объявили о пополнении в семье. Все тут же начали шептаться, мол, живота у Рудковской не было, поэтому, скорее всего, голубоглазого Арсения паре родила суррогатная мать. Блондинка отрицать эту информацию не стала, но и в подробности не вдавалась. Однако спустя почти год Яна все-таки раскрыла подробности рождения четвертого сына. 

Да, Арсения действительно родила суррогатная мать. И, по ее словам, ощущения совершенно другие, отличные от тех, когда рожаешь сама. 

"Когда рожаешь сама, когда тебе кладут ребенка на грудь, когда его прижимаешь – это совершенно другие ­ощущения. Мне дважды выпало счастье их испытать. Но кому-то это не дано судьбой, и тогда суррогатное материнство – это шанс", 

– добавила Рудковская в интервью для российского VOGUE. 

Продюсер два года подряд не теряла надежду забеременеть самостоятельно, с помощью процедуры ЭКО. Невероятные дозы гормонов, врачи, отеки – это все сказывалось на состоянии Яны, которая из-за лекарств очень сильно поправилась.  

В итоге блондинка получила 10 эмбрионов, только один из которых было хорошим. Тогда Яне оставалось принять решение: еще одна попытка ЭКО или суррогатное материнство. Рудковская выбрала последнее. 

"Это мой последний шанс", 

– подчеркнула продюсер. 

Ранее пользователи Сети пришли в ужас от свежего фото Рудковской с сыном.  

Источник: Vogue ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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