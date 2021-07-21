Сколько Рудковская заплатила за услуги суррогатной матери

Сколько Рудковская заплатила за услуги суррогатной матери
Яна Рудковская. Фото: Anna Salynskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Продюсер выбрала женщину, у которой уже был подобный опыт

Яна Рудковская раскрыла сумму, которую они с мужем Евгением Плющенко заплатили суррогатной матери за вынашивание сына Арсения.

В интервью модному журналу Vogue Рудковская призналась – поначалу она боялась прибегать к подобной услуге. Дело в том, что знаменитость не раз слышала пугающие истории о том, что после родов биологические матери малышей шантажировали новых родителей.

Тогда Яна обратилась к докторам с просьбой найти такую суррогатную мать, у которой уже был опыт вынашивания детей для других людей. К желанию звезды прислушались.

"До Арсения наша мама выносила двоих суррогатных детей", - отметила Рудковская.

Когда женщина забеременела, звездные супруги сняли для нее квартиру в Санкт-Петербурге. Жилье находилось недалеко от клиники. Яна и Евгений взяли на себя все расходы по содержанию суррогатной матери.

Когда малыш появился на свет, она получила от продюсера и фигуриста два миллиона рублей. По словам Рудковской, женщина подалась в суррогатное материнство, чтобы накопить на собственный дом.

Через три дня после рождения Яна вместе с мужем и сыном поехала забирать ребенка. Она вспомнила – Саша интересовался, почему у родительницы не было живота. Продюсер не решилась раскрывать правду и сообщила, что причина кроется в ее активных занятиях спортом. Знаменитость не хотела, чтобы мальчик относился к новорожденному как к чужому.

Ранее Яна вспомнила о неудачных попытках забеременеть. 

Источник: Vogue ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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