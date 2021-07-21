В Сети гадают - действительно ли артистка находится в положении

В среду, 21 июля, состоялась премьера нового клипа певицы Нюши (настоящее имя – Анна Шурочкина). Посмотрев ролик, фанаты артистки заметили округлившийся живот и предположили, что она беременна во второй раз.

Напомним, исполнительница хита "Выбирать чудо" растит дочь Симбу, которую она подарила мужу-предпринимателю Игорю Сивову. Наследница звезды появилась на свет 6 ноября 2018 года.

На личной инстаграм-странице Нюша показала отрывок из своего клипа. Артистка предстала перед поклонниками в красном латексном костюме. Однако ни утягивающий наряд, ни динамика в кадре не смогли скрыть ее увеличившийся в размерах живот.

Ближе к концу полного видео, опубликованного на Ютуб-канале Анны, на экране появляется силуэт обнаженной беременной женщины. Можно предположить, что это – сама певица. Некоторые пользователи Сети пришли к выводу, что она действительно находится в интересном положении.

"Ню, поздравляю, солнышко", "Неожиданно", "Ты беременна или это шутка?" – высказались удивленные подписчики.

Сама Шурочкина пока никак не прокомментировала домыслы фанатов. Остается только ждать от знаменитости подтверждения или опровержения слухов.

Если окажется, что Анна действительно беременна, то она станет второй певицей за этот год, кто сообщил о беременности через клип. До нее так сделала Юлианна Караулова.

Ранее стало известно о том, что Ксения Собчак высмеяла необычное имя дочери Нюши. Артистка и блогер встретились на вручении музыкальной премии "Жара".