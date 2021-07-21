В культурной сфере ожидаются серьезные разборки

Известный столичный Театр имени Ермоловой обещает стать центром нового скандала. Работники культурного учреждения пожаловались на массовое сокращение штата. Некоторые считают, что худрук театра Олег Меньшиков специально выживает с насиженных мест бойцов старой гвардии.



Известный артист вот уже девять лет возглавляет знаменитый театр. Под его руководством произошло немало перемен, которые не особо радовали старожилов культурного учреждения. Возмущаться из-за мелочей артисты не хотели, но недавно чаша терпения была переполнена. Спусковым крючком для громкого скандала стало заявление о массовом увольнении артистов.

Одна из работниц театра сообщила в беседе с журналистами издания "Комсомольская правда", что руководство объявило о необходимости распрощаться с некоторыми работниками "из-за сложной экономической ситуации".

При этом сокращать именитых артистов не стали. Под раздачу попали люди, которые отдали театру несколько десятилетий своей жизни и вот-вот должны были выйти на пенсию. Более того, руководство решило сократить даже многодетного отца, который воспитывает четырех детей.

Актриса добавила, что в последнее время многих артистов из труппы театра не приглашают в новые спектакли. Все чаще роли отдают артистам со стороны, которых привлекает лично Олег Евгеньевич. Собеседница издания убеждена, что Меньшиков специально создал условия для того, чтобы выдавить из театра артистов, проработавших там десятки лет.

Однако обиженные сотрудники не готовы мириться с такой несправедливостью. Сокращенные артисты собираются устроить пресс-конференцию, на которой расскажут всю правду о сомнительных действиях Меньшикова на посту худрука театра.