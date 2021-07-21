"Пляски на костях": Лоза выступил против присвоения Началовой престижного звания посмертно

"Пляски на костях": Лоза выступил против присвоения Началовой престижного звания посмертно
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Xinhua/www.globallookpress.com
Артист не видит смысла в подобных мероприятиях

Многие россияне до сих пор переживают смерть любимицы миллионов Юлии Началовой. Самые активные фанаты покойной певицы предложили удостоить ее звания заслуженной артистки России посмертно. Однако некоторым такая идея не пришлась по вкусу. Так, музыкант Юрий Лоза выступил резко против данной инициативы.

Известный музыкант подробно разъяснил свою позицию. На личной странице в социальной сети "Фейсбук" Юрий сообщил, что активисты предложили ему поучаствовать в флэшмобе в поддержку обсуждаемой инициативы. Лоза отказался, заявив, что Началовой никакие награды на том свете точно не понадобятся.

Юлия уже на небесах, а при этом на грешной земле осталось очень много артистов, которые мечтают получить престижное звание. Лоза напомнил, что такой статус может получить только определенное число артистов. Комиссия регулярно выставляет ограниченное количество претендентов на высокое звание. Если в этом перечне появится фамилия Началовой, кому-то награды не хватит.

Юрий предложил активистам альтернативные способы увековечить память знаменитой певицы. Например, можно установить мемориальную табличку на доме, в котором она жила. Музыкант убежден, что раздавать престижные звания покойным артистам – неразумно.

Многие подписчики знаменитости согласились с таким мнением.

"При жизни ценить надо. А не устраивать пляски на костях...", "Отменить это и другие звания нафиг. Творческие пусть творят для души, а не ради званий", "Согласна, ей это уже не нужно", " Когда человека не замечают при жизни, а после смерти начинают превозносить – это какое-то странное лицемерие", – пишут интернет-пользователи.  

К слову, недавно стало известно, как сейчас выглядит могила Началовой. Фотографию последнего пристанища певицы опубликовала дочь Ларисы Долиной.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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