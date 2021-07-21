"Выгнал ее из дома": арбитр Безбородов наказал избившую сына Пьехи жену

"Выгнал ее из дома": арбитр Безбородов наказал избившую сына Пьехи жену
Стас Пьеха. Фото: Asya Chepurina/Russian Look/www.globallookpress.com
По словам бывшего футболиста, его супруга "истеричка"

Накануне новостную ленту разорвало сообщение об избиении семилетнего сына знаменитого российского певца Стаса Пьехи. По имеющимся данным, маленький Петя пострадал от рук супруги известного футбольного арбитра Владислава Безбородова. Судья прокомментировал случившееся, объявив, что у его жены расшатаны нервы.

Скандальный инцидент произошел в коттеджном поселке под Петербургом. В ходе разборок, по словам очевидца, госпожа Безбородова швырнула ребенка на землю, из-за чего он серьезно пострадал.

Любопытные журналисты решили выяснить, что по этому поводу думает прославленный арбитр и бывший футболист петербургской команды "Зенит". Корреспонденты издания "Комсомольская правда" дозвонились Владиславу. Безбородов не стал оправдывать вопиющее поведение своей супруги. Судья, напротив, заявил, что не потерпит таких людей в своем доме.

"Она истеричка. Я ее выгнал из дома", – объявил знаменитый спортивный деятель.

Безбородов подчеркнул, что не готов мириться с подобным поведением даже на поле. Сейчас Владислав находится на сборах, так что личные разборки с женой произойдут чуть позже.

Напомним, в ходе нападения наследник Стаса Пьехи получил закрытую черепно-мозговую травму, а также многочисленные ушибы. Маленького Петю даже пришлось госпитализировать.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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