Спортсменка тактично обошла тему тяжелой болезни актрисы

Вот уже несколько лет главная "Няня России" Анастасия Заворотнюк борется с онкологией. Периодически на страницы популярных изданий попадают фотографии ее изможденного супруга Петра Чернышева. Злые языки поговаривают, что фигуриста "замучила" его партнерша по работе Татьяна Навка. Именитая спортсменка решила высказаться на этот счет.



Татьяна Навка деликатно не стала указывать на то, что мужчине приходится каждый день бороться за жизнь любимой супруги. В беседе с журналистами она лишь напомнила о том, что Петр – настоящий профессионал. Несмотря на тяжелую жизненную ситуацию, Чернышев с полной самоотдачей работает над ледовыми шоу Навки.

Некоторые недобросовестные журналисты пытаются спекулировать на "горячей" теме, заявляя, что это "Навка укатала Чернышева". Однако сама Татьяна объяснила, что Петр просто очень много работает. Фигуристка считает своего партнера незаменимым профессионалом и верным помощником.

Навка напомнила, что Чернышев множество раз брал первые места на престижных соревнованиях и чемпионатах. Он много времени посвящает работе, которая требует эмоциональной и физической отдачи. Именно этим можно объяснить несколько уставший вид Петра, отметила Татьяна в интервью изданию "Телепрограмма".

К слову, недавно стало известно, что Петр Чернышев запрещает видеться с Анастасией Заворотнюк даже своей близкой подруге. Татьяна Навка, как и другие знакомые семейства, не бывает в гостях у тяжелобольной актрисы.