"Очень болезненная": Юрий Антонов перенес серьезную операцию в Австрии

"Очень болезненная": Юрий Антонов перенес серьезную операцию в Австрии
Юрий Антонов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец решил доверить свое здоровье зарубежным врачам

Знаменитый советский и российский певец Юрий Антонов находится в госпитале за границей. Оказалось, музыканту требовалось серьезное хирургическое вмешательство. Сложнейшую операцию провели австрийские медики. Композитор лично пообщался с подписчиками и рассказал о состоянии своего здоровья.

На странице в социальной сети Юрий Михайлович опубликовал ролик из заграничной больницы. Во время съемки артиста везли на кресле-каталке в палату. Исполнитель легендарного хита "Я вспоминаю" признался, что медицинское вмешательство было весьма существенным. Австрийские медики колдовали над российским певцом в течение 3 часов.

Антонову потребовалось заменить искусственный сустав. Это очень тяжелая операция, которая требует высокого профессионализма от докторов. Доверие у знаменитого композитора вызвала частная клиника в Вене, где и состоялась медицинская процедура.

"Очень болезненная! Но сейчас прихожу в себя", – рассказывает об операции 76-летний певец.

Многочисленные поклонники культового исполнителя поддержали его в комментариях и пожелали скорейшего восстановления сил.

"Юрий Михайлович, дорогой, поправляйся скорее!", "Юрий Михайлович, пусть та добрая энергия, которую Вы подарили миллионам людей в своих песнях, вернется к Вам сейчас и поможет поскорее поправиться", "Дай Вам бог скорейшего выздоровления", – пишут неравнодушные.  

Певец не рассказал, когда вернется на Родину, однако отметил, что чувствует себя нормально и доволен работой австрийских медиков.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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