Интернет-пользователи порадовались за артистку и ее наследницу

Долгое время общественность следит за развитием отношений между Любовью Успенской и ее дочерью Татьяной Плаксиной. К счастью, женщинам удалось закопать топор войны и восстановить крепкие родственные связи. Так, например, накануне они вместе появились на одном из светских мероприятий.

Видео с мероприятия опубликовала на своей инстаграм-странице певица Катя Лель. По всей видимости, действие происходило в каком-то элитном ресторане. На записи можно увидеть Успенскую, которая тепло здоровается с остальными присутствующими.

В какой-то момент в кадре появляется и сама Плаксина. Нетрудно заметить, что Татьяна преобразилась внешне. Она стала выглядеть очень женственно и привлекательно, превратившись из бунтарки в настоящую леди.

"Так рада была увидеть Любочку Успенскую с доченькой счастливыми", – написала Лель.

Действительно, нельзя не обратить внимание на то, что и королева русского шансона, и ее наследница лучезарно улыбаются. Очевидно, что долгожданное примирение позволило им отпустить обиды и начать все с чистого листа.

Совместное появление Успенской и Плаксиной обрадовало многих пользователей Сети.

"Как я рада, что они с доченькой вместе", "Таня вернулась? Умничка!!! Теперь все будет хорошо. Мама и дочка", "Счастья им, слава Богу, все в порядке", "Любочка и доченька вместе, какое счастье видеть вас рядом…" – прокомментировали подписчики.

Ранее Татьяна опубликовала свежий снимок и произвела настоящий фурор.