Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Российский рубль спасут китайцы?
- "Дерзнули и сделали": как в Китае отреагировали на отказ России от доллара
Лариса Белогурова покорила мир кино не только своим талантом, но и красотой. Стройная и белокурая актриса, как правило, играла нежных и романических героинь. Но в 90-ые годы звезда неожиданно пропала с экранов, не став объяснять причину. Только позже стало известно, что заставило любимицу зрителей закончить карьеру.
Лариса появилась на свет в 1960 году. В детстве девочка грезила о спортивной карьере, активно занимаясь художественной гимнастикой. Позже она переключилась на танцы и даже поступила в студию хореографии при "Мюзик Холле".
Белогурова посвящала себя танцам, ездила на гастроли. Благодаря необычной внешности Ларису стали все чаще звать в кино. Тогда она поступила в ГИТИС, а получив заветный диплом приступила к работе.
Благо, удача была на стороне артистки, которой часто доставались главные роли. За свою карьеру Белогурова успела сняться в примерно 20 картинах и сыграть на сценах Театра имени Моссовета и Школы драматического искусства.
Но популярность пришла к ней, когда на большие экраны вышел фильм "Гений". Тогда актрисе было уже 30 лет, но она без проблем сыграла 20-летнюю девушку – возлюбленную героя Александра Абдулова.
Но после "Гения" артистка сыграла в еще одной картине, а после пропала. Супруг Белогуровой рассказывал, что ей постоянно приходили предложения, но она отказывалась, мечтая о спокойной и размеренной жизни. Да и формат фильмов того времени актрисе не очень нравился. Например, она не хотела оголяться в кадре, объясняя это своим воспитанием.
В 1996 Лариса Владимировна покинула и театр.
Она стала очень набожной, часто Белогурову можно было встретить в монастыре.
В 2002 году у звезды отечественного кинематографа обнаружили рак. Тогда она согласилась на лечение, которое было очень тяжелым. Онкологию Белогуровой победить удалось, но ненадолго. Позже коварная болезнь снова дала о себе знать. Но в этот раз бороться актриса не пожелала.
В 2015 году Белогурова скончалась.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сейчас живут актрисы из сериала "Бригада".
Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба
До первой российской балтийской магистрали норвежскому конкуренту осталось всего три километра