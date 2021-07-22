В один момент актриса резко пропала с экранов

Лариса Белогурова покорила мир кино не только своим талантом, но и красотой. Стройная и белокурая актриса, как правило, играла нежных и романических героинь. Но в 90-ые годы звезда неожиданно пропала с экранов, не став объяснять причину. Только позже стало известно, что заставило любимицу зрителей закончить карьеру.

Лариса появилась на свет в 1960 году. В детстве девочка грезила о спортивной карьере, активно занимаясь художественной гимнастикой. Позже она переключилась на танцы и даже поступила в студию хореографии при "Мюзик Холле".

Белогурова посвящала себя танцам, ездила на гастроли. Благодаря необычной внешности Ларису стали все чаще звать в кино. Тогда она поступила в ГИТИС, а получив заветный диплом приступила к работе.

Благо, удача была на стороне артистки, которой часто доставались главные роли. За свою карьеру Белогурова успела сняться в примерно 20 картинах и сыграть на сценах Театра имени Моссовета и Школы драматического искусства.

Но популярность пришла к ней, когда на большие экраны вышел фильм "Гений". Тогда актрисе было уже 30 лет, но она без проблем сыграла 20-летнюю девушку – возлюбленную героя Александра Абдулова.

Но после "Гения" артистка сыграла в еще одной картине, а после пропала. Супруг Белогуровой рассказывал, что ей постоянно приходили предложения, но она отказывалась, мечтая о спокойной и размеренной жизни. Да и формат фильмов того времени актрисе не очень нравился. Например, она не хотела оголяться в кадре, объясняя это своим воспитанием.

В 1996 Лариса Владимировна покинула и театр.

Она стала очень набожной, часто Белогурову можно было встретить в монастыре.

В 2002 году у звезды отечественного кинематографа обнаружили рак. Тогда она согласилась на лечение, которое было очень тяжелым. Онкологию Белогуровой победить удалось, но ненадолго. Позже коварная болезнь снова дала о себе знать. Но в этот раз бороться актриса не пожелала.

В 2015 году Белогурова скончалась.

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