"Люди продаются": вдова прокомментировала неприятные слухи о сыне Говорухина

"Люди продаются": вдова прокомментировала неприятные слухи о сыне Говорухина
Станислав Говорухин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Супруга кинорежиссера сильно переживала из-за домыслов общественности

В эфире передачи "Судьба человека" появилась жена покойного Станислава Говорухина Галина Борисовна. Она откровенно рассказала о том, что слухи о единственном сыне сценариста Сергее заставляли ее страдать.

Некоторые утверждали, что Сергей не является кинорежиссеру родным сыном. Также кто-то распространил информацию, будто Говорухин изначально сообщил наследнику об отсутствии биологического родства.

Вдова Станислава Сергеевича назвала лжесвидетельствование одним из самых страшных грехов. Женщина отметила – слухи распускал один из знакомых ее знаменитого мужа, которому тот не раз помогал. Однако раскрывать личность этого человека Галина Борисовна наотрез отказалась.

Данная ситуация сильно подкосила супругу сценариста. Из-за постоянных переживаний она даже попала в больницу. На фоне стрессового состояния у женщины начались проблемы с иммунитетом.

"Люди продаются за 30 сребреников. Я кину в могилу эти 30 сребреников этому человеку, если переживу его", – резко заявила Говорухина.

Напомним, единственный сын Сергей появился в браке кинорежиссера и театральной актрисы Юноны Каревой. Супруги прожили вместе меньше года. Через некоторое время Станислав Сергеевич женился на Галине Борисовне. 

Говорухин скончался 14 июня 2018 года в возрасте 82 лет. По некоторым данным, сценарист боролся с раком.

Источник: Выпуск передачи "Судьба человека" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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