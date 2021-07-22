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В эфире передачи "Судьба человека" появилась жена покойного Станислава Говорухина Галина Борисовна. Она откровенно рассказала о том, что слухи о единственном сыне сценариста Сергее заставляли ее страдать.
Некоторые утверждали, что Сергей не является кинорежиссеру родным сыном. Также кто-то распространил информацию, будто Говорухин изначально сообщил наследнику об отсутствии биологического родства.
Вдова Станислава Сергеевича назвала лжесвидетельствование одним из самых страшных грехов. Женщина отметила – слухи распускал один из знакомых ее знаменитого мужа, которому тот не раз помогал. Однако раскрывать личность этого человека Галина Борисовна наотрез отказалась.
Данная ситуация сильно подкосила супругу сценариста. Из-за постоянных переживаний она даже попала в больницу. На фоне стрессового состояния у женщины начались проблемы с иммунитетом.
"Люди продаются за 30 сребреников. Я кину в могилу эти 30 сребреников этому человеку, если переживу его", – резко заявила Говорухина.
Напомним, единственный сын Сергей появился в браке кинорежиссера и театральной актрисы Юноны Каревой. Супруги прожили вместе меньше года. Через некоторое время Станислав Сергеевич женился на Галине Борисовне.
Говорухин скончался 14 июня 2018 года в возрасте 82 лет. По некоторым данным, сценарист боролся с раком.
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