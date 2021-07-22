"Чудесный мальчик": Подольская показала свежее фото с младшим сыном

"Чудесный мальчик": Подольская показала свежее фото с младшим сыном
Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица рассказала о достижениях наследника

В четверг, 22 июля, младшему сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова Ивану исполнилось девять месяцев. Об этом артистка сообщила в личном микроблоге, опубликовав трогательную фотографию с ребенком.

Снимок был сделан в Греции. На данный момент Подольская отдыхает там вместе с мужем и двумя сыновьями. В кадре Наталья держит на руках малыша, одетого в милый костюм с морской тематикой.

Певица назвала Ивана "чудесным мальчиком" и рассказала о его достижениях. Так, по словам знаменитости, ее наследник умеет сидеть, стоять, а также ползать. Артистка добавила – у ребенка уже выросли два зуба.

Подольская отметила – она ни капли не жалеет, что стала матерью во второй раз.

"Это космос! Это любовь без стресса, без суеты", – заявила звезда.

Наталья объяснила – после первого ребенка бессонные ночи уже не пугают. Появляется опыт, который позволяет быстро подстроиться под непростые условия.

Певица призвала не бояться отправляться в путешествие с малышом. Она уверена – от настроя матери зависит то, как себя будет вести ребенок.

В конце Подольская пожелала поклонникам солнечной погоды. Пользователи Сети принялись поздравлять свою любимицу и ее наследника.

Напомним, помимо 9-месячного Ивана, у Натальи есть 6-летний сын Артемий. 

Ранее появилась информация, что Пресняков поразил жену неожиданным поступком. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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