Мэтр застал телеведущую врасплох

Михаила Задорнова не стало в 2017 году. Однако друзья до сих пор с особым трепетом вспоминают о забавных моментах, которые им посчастливилось разделить вместе с сатириком. Регина Дубовицкая, например, рассказала, что комику частенько удавалось ее обхитрить.

Даже во время первой встречи Задорнов обвел телеведущую вокруг пальца. За юмориста тогда замолвил слово один из его друзей. Дубовицкая, которая на тот момент работала на радио, позвала писателя, чтобы он показал свой номер.

Когда сатирик пришел, создательница "Аншлага" разговаривала по телефону с Владимиром Винокуром – вносила правки в его выступление. Когда очередь дошла до Задорнова, он почему-то сказал, что хочет прочесть Дубовицкой стихи.

"Я говорю: "Мне нужен юмористический рассказ". Он опять мне: "Я знаю такие хорошие стихи". Я согласилась, но сразу не поняла, а он мне начал читать Рождественского",

– вспомнила телеведущая.

Только спустя время выяснилось, что номер у Задорнова не был готов. Вот он и начал читать стихи именитых поэтов. Номер в тот день журналистка так и не увидела.

Еще одна ситуация произошла уже позже. Во время концерта во Львове писатель вытащил теледиву на сцену вместе с собой. Именно этот случай помог Дубовицкой стать телеведущей.

"Говорил Задорнов, я молчала. Но он сделал хитрую вещь",

– продолжила звезда "Аншлага". Михаил Николаевич намеренно неправильно назвал год первого конкурса артистов эстрады. Дубовицкой пришлось его поправить, так и прервалось ее неловкое молчание на сцене.

Ранее вдова рассказала, что Задорнов и Жванецкий конфликтовали из-за шуток об американцах.