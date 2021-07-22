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Несколько десятилетий назад знаменитый российский артист Валерий Леонтьев крутил роман с популярным композитором Лорой Квинт. Это были очень бурные и яркие отношения, которые навсегда остались в памяти бывшей возлюбленной именитого певца.
Даже спустя 20 лет прославленный композитор с теплотой вспоминает о любовной связи с исполнителем хитов "Казанова", "Полет на дельтаплане", "Маргарита", "Августин" и других. Больше всего Лоре Квинт запомнилась щедрость ее бывшего избранника.
Ради своей любимой женщины Леонтьев готов был выложить немалые деньги. Артист постоянно радовал возлюбленную дорогими подарками.
"Мне это очень приятно, я могу сейчас выйти в общество богатой женщиной", – хвастается композитор в беседе с изданием "Московский комсомолец".
Впрочем, Лора Квинт пожелала сохранить в секрете, что конкретно ей дарил Валерий Леонтьев. Возможно, речь идет о дорогих ювелирных изделиях. Композитор призналась, что считает подарки артиста талисманом. Знаменитость убеждена, что сделанные Леонтьевым презенты до сих пор приносят ей счастье.
Вместе с тем, Квинт объявила, что среди ее поклонников были и более именитые представители сильного пола. Лора призналась, что всегда умела находить общий язык с мужчинами, по которым вздыхали все российские женщины.
К слову, недавно стало известно, что за последнее время у Леонтьева заметно обострились проблемы со здоровьем. По слухам, за короткий период ему пришлось перенести две серьезные операции.
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