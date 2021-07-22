Шоумен поведал, как обустроен быт в его семье

Знаменитый телеведущий Андрей Малахов много лет находится в счастливом браке с Натальей Шкулевой. Пара воспитывает сына Александра. Недавно влюбленные отметили десятилетие со дня бракосочетания. Малахов признался, что считает свою супругу идеальной женщиной и во всем ей доверяет. Именно поэтому состоятельный шоумен решил не портить отношения заключением брачного контракта.



Андрей рассказал, что долгие годы не хотел расставаться со статусом холостяка. Телеведущему потребовалось много времени на то, чтобы найти ту самую, единственную. Когда шоумен познакомился с Натальей и узнал ее поближе, он понял, что наконец-то отыскал свою идеальную женщину.

Малахов очень рад, что в его доме царит покой и гармония. За прожитое вместе десятилетие влюбленные ругались от силы раза четыре. Супруги научились решать все проблемы за счет обсуждения и поиска компромиссов. При этом основным добытчиком средств для безбедного существования семейства является Малахов.

"Деньги приношу я, но жена тоже работает", – рассказывает телеведущий на ютуб-шоу Ирины Безруковой "Начало".

Таким образом, влюбленным удалось распределить обязанности по дому и выработать общий подход к бытовым делам. Малахов ничуть не жалеет, что в свое время не стал подписывать брачный контракт с супругой. Он рад, что Наталья пришла в его жизнь и помогла обрести семью.

К слову, недавно Малахов попал в крупный скандал из-за фотографии во Швейцарии. Некоторым показалось, что со стороны телеведущего не особо патриотично размещать провокационные снимки.