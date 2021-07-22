Пара выпустила первое совместное видео

Младшая наследница главы Миобороны Сергея Шойгу Ксения состоит в серьезных отношениях с фитнес-тренером и блогером Алексеем Столяровым. Девушка уже глубоко беременна и вскоре выйдет замуж за своего возлюбленного. Свадебное торжество должно состояться весной 2022 года.



Пара перестала скрывать свои отношения от общественности. 22 июля на ютуб-канале спортсмена вышел первый совместный ролик жениха и невесты. Там счастливый будущий отец объявил, что они с Ксенией ждут девочку.

Алексей рассказал, что они с любимой решили сразу выяснить пол ребенка. Еще на третьем месяце беременности пара сделала УЗИ, и доктор заявил, что скорее всего у них родится девочка.

Столяров признался, что очень порадовался такому известию. Тренер всегда мечтал о дочери и уже продумывает, как будет воспитывать свою наследницу. Впрочем, пока отцовский инстинкт в 31-летнем блогере не проснулся. Жених дочки Шойгу считает, что все изменится, когда его первенец появится на свет.

Ксения сообщила подписчикам своего любимого, что находится на восьмом месяце беременности. Это значит, что малышка должна родиться уже в августе.

Также молодые люди похвастались, что в их отношениях царит покой и гармония. Ксения и Алексей практически не ссорятся, а любые разногласия решают в разговоре. Будущий муж Ксении признался, что его очаровала бешеная энергетика и жизнелюбие его избранницы.